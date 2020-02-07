استشهاد فلسطيني وإصابة العشرات في مواجهات مع جيش الإحتلال بالضفة الغربية

صحيفة الخليج الالكترونية استشهد فلسطيني وأصيب عشرات آخرون، اليوم، الجمعة، في مواجهات مع جيش الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية، بحسب ما أعلنت مصادر فلسطينية.

وذكرت المصادر أن شابا 19/ عاما/ استشهد جراء إصابته برصاص حي أطلقه عليه جيش الاحتلال الإسرائيلي، وأصابه في رقبته خلال مواجهات في بلدة قفين في طولكرم.

وأضافت المصادر أن عشرات آخرين أصيبوا خلال مواجهات مماثلة في عدة مدن في الضفة الغربية أغلبها بالغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي.

وهذا رابع فلسطيني يستشهد برصاص الجيش الإسرائيلي منذ أمس الأول الأربعاء في الضفة الغربية، التي تشهد تصاعدا في وتيرة المواجهات منذ أسبوع احتجاجا على إعلان الخطة الأمريكية للسلام المعروفة باسم صفقة القرن.

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