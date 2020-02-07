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الإعلام تُحقق مع موظف ادّعى تعيينه مستشاراً للوزير

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صحيفة الخليج الالكترونية 0 تبليغ

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صحيفة الخليج الالكترونية

نفت وزارة الإعلام صحة ما جرى تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي حول تعيين مستشار جديد لوزير الإعلام تركي الشبانة.

وقالت الوزارة في بيانٍ لها اليوم الجمعة إن الموظف المذكور يعمل بالوزارة منذ حوالي عام، وتم نقله مؤخرًا إلى مكتب التحول المؤسسي.

وأضافت أنه يجري حاليًّا التحقيق حول ما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي من تغريدات منسوبة إليه، وسيتم اتخاذ الإجراء المناسب بحقه في ضوء نتائج التحقيق.

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