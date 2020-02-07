زلزال يضرب شمال باكستان

صحيفة الخليج الالكترونية

ضرب زلزال بلغت قوته 4.4 درجات على مقياس ريختر، اليوم، الأجزاء الشمالية من باكستان.

وأوضح المركز الوطني الباكستاني لرصد الزلازل، في بيان، أن مركز الزلزال يقع على بُعد 290 كيلومترًا في سلسلة جبال هندوكوش بأقصى شمال باكستان.

وأضاف البيان، أن سكان إقليم خيبر بختونخواه شعروا بالزلزال بما في ذلك مناطق وادي سوات وبيشاور ومالاكند؛ مشيرًا إلى أنه لم ترد أنباء عن وقوع خسائر بشرية أو مادية.