اخبار الخليج

الوحدة يكتسح أبها برباعية

0 نشر
صحيفة الخليج الالكترونية 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

صحيفة الخليج الالكترونية

كسب فريق الوحدة مضيفه أبها بنتيجة 4-1، اليوم الجمعة، ضمن منافسات المرحلة 17 من دوري الأمير للمحترفين.

ورفع الوحدة رصيده إلى 27 نقطة في المركز الخامس، فيما تجمد رصيد أبها عند 23 نقطة في المركز التاسع.

Advertisements

تقدم كريج جودوين بالهدف الأول للوحدة في الدقيقة 14، قبل أن يضيف زميله يوسف نياكات الهدف الثاني في الدقيقة 25.

وفي الدقيقة 44، سجل عبدالله الجدعاني حارس الوحدة الهدف الأول لأبها بالخطأ في مرمى فريقه، لكن جودوين عاد ليضيف الهدف الثاني له والثالث لفريقه في الدقيقة 47.

واختتم يوسف نياكات رباعية فريقه بالهدف الذي سجله في الدقيقة 61.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الوحدة يكتسح أبها برباعية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا