الوحدة يكتسح أبها برباعية

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صحيفة الخليج الالكترونية
كسب فريق الوحدة مضيفه أبها بنتيجة 4-1، اليوم الجمعة، ضمن منافسات المرحلة 17 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
ورفع الوحدة رصيده إلى 27 نقطة في المركز الخامس، فيما تجمد رصيد أبها عند 23 نقطة في المركز التاسع.
تقدم كريج جودوين بالهدف الأول للوحدة في الدقيقة 14، قبل أن يضيف زميله يوسف نياكات الهدف الثاني في الدقيقة 25.
وفي الدقيقة 44، سجل عبدالله الجدعاني حارس الوحدة الهدف الأول لأبها بالخطأ في مرمى فريقه، لكن جودوين عاد ليضيف الهدف الثاني له والثالث لفريقه في الدقيقة 47.
واختتم يوسف نياكات رباعية فريقه بالهدف الذي سجله في الدقيقة 61.
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