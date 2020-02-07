“الصحة” تنفي ما يُشاع حول وجود حالات لفيروس كورونا الجديد بالسعودية

صحيفة الخليج الالكترونية

نفت وزارة الصحة، ما يشاع حول وجود حالات لفيروس كورونا الجديد في السعودية؛ مشيرة إلى أنه لم تسجل أي حالة -حتى الآن- مؤكدة إلى أنه يتم تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية في المنافذ لمنع وفادة الفيروس إلى السعودية.

وتفصيلًا، قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي: إن “وزارة الصحة رصدت مقاطع مصورة يُذكر فيها وجود حالات لفيروس ‎كورونا الجديد”؛ مشيرًا إلى أن جميع هذه المقاطع غير صحيحة ولم تسجل في المملكة أي حالة ولله الحمد حتى الآن.

وأكد أن الوزارة ستعلن عن أي حالة فور التأكد منها؛ داعيًا الجميع لأخذ المعلومة من المصادر الرسمية فقط.