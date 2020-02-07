شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة» تؤكد: لا توجد حالات لفيروس كورونا الجديد بالمملكة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - الرياض:

قالت وزارة الصحة، إنه لا صحة لما يشاع من أنباء عن وجود حالات لفيروس كورونا الجديد في المملكة، مؤكدة أنها لم تسجل أي حالة -حتى الآن- مشيرة إلى تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية في المنافذ لمنع وفادة الفيروس إلى المملكة.

أوضح ذلك المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي، وقال: إن “وزارة الصحة رصدت مقاطع مصورة يُذكر فيها وجود حالات لفيروس ‎كورونا الجديد”؛ مشيرًا إلى أن جميع هذه المقاطع غير صحيحة ولم تسجل في المملكة أي حالة ولله الحمد حتى الآن.

وأكد أن الوزارة ستعلن عن أي حالة فور التأكد منها؛ داعيًا الجميع لأخذ المعلومة من المصادر الرسمية فقط.