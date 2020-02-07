شكرا لقرائتكم خبر عن تحذير لمستخدمي هواتف «أندرويد».. احذفوا هذه التطبيقات فوراً والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

وجه خبراء في أمن الانترنت تحذيرات جديدة لمستخدمي هواتف “أندرويد” بضرورة حذف عدد من التطبيقات من أجهزتهم، حيث اكتشف الخبراء مجموعة من التهديدات الجديدة.

وتأتي التحذيرات الجديدة بعد بضعة أيام من نشر موقع “إكسبريس” تقريرا بأن عدداً من التطبيقات الشائعة قد تملأ الهواتف بإعلانات خبيثة، اكتُشف تهديد جديد آخر من قبل فريق VPNpro، الذي قال إنه وجد العديد من تطبيقات “أندرويد” مليئة بالبرامج الخبيثة، وغيرها من المشكلات المثيرة للقلق، وفقا لروسيا اليوم.

وإلى جانب الأجهزة المصابة، تبين أيضا أن بعض هذه التطبيقات تسعى إلى الحصول على أذونات خطيرة، مع وصول إحداها إلى الكاميرا وجمع بيانات أخرى من الهاتف، وإرسالها إلى خوادم في الصين.

Advertisements

وما زاد الطين بلة، أن العديد من التطبيقات، التي طورتها شركة صينية تسمى Shenzhen HAWK، مستمرة في التواجد في متجر “غوغل بلاي”، وتم تنزيلها نحو 382 مليون مرة.

وفي معرض شرحه لمزيد من المعلومات حول التهديد، قال VPNpro: “لقد كشف بحثنا أنها تطلب قدرا هائلا من الأذونات الخطيرة، ما يعرض بيانات المستخدمين الخاصة للخطر. وتتضمن هذه الأذونات القدرة على إجراء المكالمات والتقاط الصور وتسجيل الفيديو وتسجيل الصوت وغير ذلك”.

ووفقا للتقرير الحديث، إذا كان لديك أي من تطبيقات “أندرويد” المدرجة أدناه، فيجب عليك حذفها من هاتفك الذكي.