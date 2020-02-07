تغريم "آبل" وبرودكوم" بمبلغ 1,1 مليار دولار لانتهاكهما براءات اختراع

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 7 فبراير 2020

Advertisements الخليج 365 - متابعات

بعد إدانتهما بتهمة انتهاك عدة براءات اختراع مسجلة باسم معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا حول البث اللاسلكي، حكم على شركتي "آبل" و"برودكوم"، في لوس أنجلس بدفع 1,1 مليار دولار كغرامة.

وقررت هيئة المحلفين الحكم على "آبل" بدفع 837 مليون دولار إلى مقدمي الشكوى وعلى "برودكوم" لصنع شبه الموصلات، بدفع 270 مليون دولار.

وكان معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا (كالتك) في باسادينا قرب لوس أنجلس، قد باشر ملاحقات قضائية في العام 2016..معتبرا أن منتجات "آبل" مثل أجهزة "آي بود" و"آي باد" وحواسيب "ماك"، تحوي مكونات إلكترونية تصنعها "برودكوم" تنتهك براءات اختراع مسجلة باسمه.