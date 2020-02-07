دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي أصغر مصاب بفيروس كورونا: صوره تكسر القلوب ويضع الأطباء في حيرة

يتسبب فيروس كورونا Coronavirus في حالة من الرعب والفزع في عدد كبير من دول العالم، لكن الأمر انتقل إلى مستوى مختلف تماماً بعد إعلان دولة الصين عن أصغر مصاب بفيروس كورونا القاتل.

حيث أصيب طفل حديث الولادة بفيروس كورونا وذلك بعد ولادته في مدينة ووهان مركز تفشي المرض، واكتشف الأطباء إصابة الرضيع بالمرض لأن والدته نقلت الفيروس إليه خلال الولادة أو عند إرضاع الطفل.

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الأمر الذي يُشكل تطور جديد ومخيف في طريقة انتقال المرض، فمنذ فترة قصيرة ولدت طفلة معافاة على الرغم من إصابة والدتها بالفيروس وهو ما أكد للأطباء أن الفيروس لا ينتقل من الأم الحامل إلى الجنين لكن الفكرة تغيرت تماماً الآن.

لذلك حذر الأطباء من اختلاط الأمهات الحوامل بالمصابين بالمرض، خاصة مع وجود احتمالية انتقال المرض من الأم إلى طفلها حديث الولادة سواء خلال فترة الحمل أو فترة الرضاعة.

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في وقت نفسه أعلن الإعلام الصيني عن إصابة أول رضيع بفيروس كورونا وأكد على أن مؤشراته الحيوية مستقرة بدرجة كبيرة كما تم تداول صورة للرضيع وهو داخل الحضانة وبجواره أحد الأطباء.

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© alqiyady أصغر مصاب بفيروس كورونا: صوره تكسر القلوب ويضع الأطباء في حيرة

الجدير بالذكر أن حالات الإصابة بمرض كورونا بين الأطفال نادرة جداً، حيث لم تسجل أي حالات إصابة تحت سن 15 عاماً حتى إعلان إصابة هذا الرضيع الذي ولد بالمرض.

في حين تجاوز عدد الوفيات بفيروس كورونا في الصين وحدها الـ550 حالة وفاة أما عن عدد المصابين فوصل إلى 20 ألف حالة إصابة تقريباً داخل الأراضي الصينية فقط.

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