استشهاد فلسطيني إثر إصابته برصاص الجيش الإسرائيلي بالضفة

فلسطين/ أيسر العيس/ الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، استشهاد شاب الجمعة، إثر إصابته برصاص الجيش الإسرائيلي في طولكرم شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وذكرت وزارة الصحة في بيان، أن الشاب بدر نضال أحمد نافلة (19 عاما)، استشهد متأثراً بجروح حرجة للغاية، نتيجة إصابته بالرصاص الحي في الشريان الرئيسي بالرقبة.

وأصيب نافلة وفق الصحة، خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي الجمعة، في بلدة قفين بطولكرم، شمالي الضفة الغربية المحتلة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.