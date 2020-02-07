إرسال 200 مركبة عسكرية تركية إلى الحدود السورية

هطاي/ الخليج 365

أرسل الجيش التركي، الجمعة، تعزيزات عسكرية جديدة إلى وحداته المنتشرة على الحدود مع سوريا.

وأفاد مراسل الخليج 365، نقلا عن مصادر عسكرية، أنّ قافلة تتألف من 200 آلية بينها مدرعات وآليات على متنها قوات كوماندوز، وصلت مدينة ريحانلي بولاية هطاي جنوبي البلاد.

وأضاف أن القافلة العسكرية، توقفت لبعض الوقت في ريحانلي، ثم استأنفت مسيرتها إلى الحدود التركية السورية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.