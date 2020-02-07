موريتانيا.. الرئاسة تعلن إنشاء مجلس أعلى للاستثمار

نواكشوط/ محمد البكاي/ الخليج 365

أعلنت الرئاسة الموريتانية، في مرسوم صدر الجمعة، إنشاء مجلس أعلى للاستثمار في البلاد.

وقالت الرئاسة في بيان اطلعت عليه الخليج 365، إن المجلس الأعلى للاستثمار يهدف إلى الإسهام في إقامة اقتصاد تنافسي متنوع منفتح على القطاع الخاص وقادر على خلق فرص العمل والقيمة المضافة.

كما يهدف إلى تسريع وتيرة التطور في مجال تحسين مناخ الأعمال ودعم تنافسية الاقتصاد، وتوفير إطار ملائم للتشاور بين القطاعين العام والخاص.

Advertisements

وأشار البيان أن المجلس سيساهم أيضا في ترقية فرص الاستثمار من خلال تحديد الإجراءات المحفزة الملائمة له، والمشاركة في تصور ومتابعة تنفيذ كل الإصلاحات التشريعية والتنظيمية والإدارية والمؤسسية الهادفة إلى ترقية الاستثمارات.

وفي 29 يناير/ كانون الثاني الماضي قال الوزير الأول إسماعيل بده الشيخ سيديا، إن اقتصاد بلاده "حقق نتائج جيدة ووصلت سنة النمو إلى 6.9 بالمئة في 2019"، على أن يتباطأ إلى 6.3 بالمائة في 2020.

وأفاد خلال عرض قدمه أمام البرلمان حول سياسية حكومته، أن نسبة التضخم بلغت 3 بالمائة في 2019، على أن تصعد إلى 3.4 بالمائة في 2020.

وتحاول موريتانيا تعزيز معدلات النمو فوق 7 بالمائة، بعد سنوات من التراجع الحاد؛ إذ اتخذت قرارا منذ 2018 بإشراك القطاع الخاص في المشاريع الاستراتيجية الحكومية.

الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.