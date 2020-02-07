إعلام: "وزير بحكومة الشرق" الليبي يصل المغرب للقاء بوريطة

الرباط/ خالد مجدوب/ الخليج 365

- موقع مقرب من السلطات المغربية قال إن زيارة الحويج تأتي بدعوة من الرباط بهدف بحث الوضع الليبي

- حتى الساعة (14:55 ت.غ)، لم يصدر أي تأكيد رسمي من السلطات المغربية للزيارة

وصل عبد الهادي الحويج، وزير الخارجية في "حكومة الشرق الليبي"، الجمعة، العاصمة الرباط، للقاء وزير خارجية المغرب ناصر بوريطة، وفق إعلام محلي.

وقال موقع "360" المقرب من السلطات المغربية، إنه من المنتظر أن يلتقي "بوريطة والحويج في الرباط في وقت لاحق الجمعة".

وأضاف الموقع أن زيارة وزير حكومة الشرق غير المعترف بها دوليا، الداعمة للواء المتقاعد خليفة حفتر، تأتي بدعوة من حكومة المغرب، بهدف بحث الوضع الليبي بغية التوصل إلى حل للأزمة.

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وحتى الساعة (14:55 ت.غ)، لم يصدر أي تأكيد رسمي من السلطات المغربية للزيارة.

وقبل سنوات، استضافت المغرب مباحثات بين الفرقاء الليبيين، أفضت إلى اتفاق جرى توقيعه برعاية أممية بمدينة الصخيرات، في 17 ديسمبر/ كانون أول 2015، لإنهاء الصراع في ليبيا.

فيما غاب المغرب عن مؤتمر برلين حول الأزمة الليبية، المنعقد الشهر الماضي، بالعاصمة الألمانية.

وقالت الخارجية المغربية، في بيان آنذاك، إن "المملكة المغربية لا تفهم المعايير ولا الدوافع التي أملت اختيار البلدان المشاركة في هذا الاجتماع".

وانعقد المؤتمر بمشاركة 12 دولة هي الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا وبريطانيا والصين وألمانيا وتركيا وإيطاليا ومصر والإمارات والجزائر وجمهورية الكونغو، و4 منظمات دولية وإقليمية هي الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي والجامعة العربية.

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