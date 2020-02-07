تونس تعفي سفيرها بالأمم المتحدة لـ"غياب التنسيق" حول "صفقة القرن"

تونس / يسرى وناس / الخليج 365

أعفت الرئاسة التونسية، الجمعة، مندوب تونس الدائم لدى الأمم المتحدة بنيويورك، المنصف البعتي، من مهامه، بسبب "غياب التنسيق" مع بلاده وممثلي الدول العربية والإسلامية بالمنظومة الأممية في مسائل بينها "صفقة القرن" المزعومة.

وفي تصريح نقلته وكالة الأنباء التونسية الرسمية (وات)، قال مصدر من الرئاسة إن إعفاء البعتي يعود إلى "غياب التنسيق والتشاور بينه وبين وزارة الخارجية من جهة، وممثلي الدول العربية والإسلامية بالمنتظم (المنظومة) الأممي من جهة ثانية" في المسائل المطروحة على جدول أعمال مجلس الأمن.

وأضاف المصدر، الذي لم تسمه الوكالة، أنّ من بين تلك المسائل "إعداد مشروع قرار يتعلق بمخطط السلام بالشرق الأوسط (صفقة القرن) المقترح في 28 يناير (كانون ثان) الماضي من قبل الرئيس الأمريكي" دونالد ترامب.

وشدد على أن "التنسيق مع وزارة الخارجية والتفاعل معها مطلوب ومهم جدا، باعتبار أن تونس عضو غير دائم في مجلس الأمن، وهو ما يقتضي تشاورا متواصلا مع وزارة الإشراف (الخارجية التونسية) لتحقيق الانسجام مع مواقف تونس المبدئية وحفظ مصالحها الدبلوماسية".

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من جانبها، أكدت الخارجية التونسية، في بيان الجمعة، أن قرار إعفاء البعتي يعود لاعتبارات مهنية بحتة تتعلق بضعف الأداء وغياب التنسيق والتفاعل مع الوزارة.

وأوضح البيان أن ما تقدم يشمل "مسائل هامة مطروحة للبحث في المنتظم الأممي خاصة وأنّ عضوية تونس غير الدائمة بمجلس الأمن تقتضي التشاور الدائم والتنسيق المسبق مع الوزارة، بما ينسجم مع مواقف تونس المبدئية ويحفظ مصالحها".

وفي 28 يناير/ كانون الثاني الماضي، أعلن ترامب "صفقة القرن" المزعومة، تضمنت إقامة دولة فلسطينية في صورة "أرخبيل" تربطه جسور وأنفاق، وعاصمتها "في أجزاء من القدس الشرقية"، مع جعل مدينة القدس المحتلة عاصمة مزعومة لإسرائيل، ما فجر احتجاجات شعبية في عدد من الدول بينها تونس، رفضا للخطة المزعومة، ونصرة للحق الفلسطيني.

ومطلع يناير الماضي، تسلمت تونس مقعدها في مجلس الأمن الدولي كعضو غير دائم لتمثيل الدول العربية، للفترة الممتدة بين 2020 و2021.

وأكدت تونس، في أكثر من مناسبة، أنها ستكون صوت قضايا العالم العربي والقارة الإفريقية في مجلس الأمن عبر المساهمة في حل الأزمة الليبية ومواصلة دعم القضية الفلسطينية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.