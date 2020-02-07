متظاهرو بغداد يهتفون ضد علاوي

صحيفة الخليج الالكترونية

توافد مئات المتظاهرين إلى ساحة التحرير وسط بغداد اليوم الجمعة لتجديد تنديدهم بتكليف محمد علاوي تشكيل الحكومة العراقية الجديدة. وجاب المحتجون ساحة التحرير بمسيرات حاشدة هاتفين باسم “السيستاني”، بعد الخطبة التي ألقاها المرجع الشيعي الأعلى في العراق ، مندداً بالعنف الذي طال المحتجين في النجف الأربعاء. كما رفعوا هتافات “محمد علاوي مرفوض”.

ومساء نقلت وسائل اعلام محليةعن مصدر أمني قوله إن الصدامات تجددت بين المتظاهرين وقوات الأمن في ساحة الوثبة وسط العاصمة.

إلى ذلك، خرج المتظاهرون في كربلاء، بمسيرات حاشدة هاتفين “تاج تاج على الراس سيد علي السيستاني”، ومنددين بالعنف الذي طال المحتجين خلال اليومين الماضيين على يد أنصار “القبعات الزرقاء” (الموالين لرجل الدين الشيعي مقتدى الصدر ).

كذلك، هتف المتظاهرون في ساحة الحبوبي ضد أنصار زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، بعد خطبة السيستاني.

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وكان السيستاني ندد بأعمال العنف الأخيرة ضد متظاهرين هاجمهم أنصار الصدر، مطالبا قوات الأمن بعدم “التنصل” من واجباتها في حماية المحتجين. ووصف السيستاني في خطبة صلاة الجمعة التي تلاها ممثله أحمد الصافي في مدينة كربلاء هذه الأحداث بـ”المؤسفة والمؤلمة، حيث سُفكت فيها دماء غالية بغير وجه حق”.

وبينما أدان “كل الاعتداءات والتجاوزات التي حصلت من أي جهة كانت”، شدّد على أنه “لا غنى عن القوى الأمنية الرسمية في تفادي الوقوع في مهاوي الفوضى والإخلال بالنظام العام”.

هتافات ضد إيران في ذي قار

وفي وقت سابق اليوم الجمعة، شهدت محافظة ذي قار (جنوب العراق) مسيرات طلابية رفعت خلالها هتافات ضد إيران وضد تكليف رئيس الوزراء محمد علاوي.

وتعالت أصوات المعتصمين، منددة باختيار علاوي، ملمحين إلى انصياع السياسيين لما تريده “الشقيقة” أو الجارة في إشارة إلى إيران.