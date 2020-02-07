الصحة العالمية: لا علاج لكورونا حالياً ونواجه نقص أقنعة

صحيفة الخليج الالكترونية

أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، أن العالم يواجه نقصاً في الملابس والأقنعة والقفازات وغيرها من أدوات الحماية اللازمة لمكافحة انتشار فيروس كورونا.

وقال غيبريسوس خلال مؤتمر صحافي في جنيف: “يواجه العالم نقصاً مزمناً في معدات الحماية الفردية”، لافتاً إلى أنه سيتحدث إلى مسؤولين في سلسلة التموين لتسوية “الاختناق” في الإنتاج.

كما أضاف أنه حتى السادسة صباحاً بتوقيت جنيف (05.00 بتوقيت غرينتش) كانت هناك 31211 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في الصين و637 حالة وفاة إضافة إلى 270 إصابة في 24 دولة أخرى وحالة وفاة واحدة.

وتابع: “في اليومين الماضيين تم الإبلاغ عن حالات إصابة أقل بالعدوى في الصين وهذا نبأ طيب لكننا نحذر من تأويل ذلك بأكثر مما يحتمل، قد ترتفع الأعداد مجدداً”.