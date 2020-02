ولي العهد: رحم الله جدّي الحسين.. رجلاً بحجم الوطن

دبي - بواسطة محمد فارس © Roya News قدمت بواسطة نشر سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله، عبر حسابه على الانستغرام، صورة لجلالة المغفور له الملك الحسين بن طلال، طيب الله ثراه. وكتب سمو ولي العهد على الصورة: "هو ذاك الراحل الكبير، الحاضر بغيابه... هو الباني لوطن سيبقى ساكناً فيه... رحم الله جدّي الحسين، رجلاً بحجم الوطن". View this post on Instagram هو ذاك الراحل الكبير، الحاضر بغيابه... هو الباني لوطن سيبقى ساكناً فيه... رحم الله جدّي الحسين، رجلاً بحجم الوطن A late, great leader who remains ever-present, a man who held the heart of a nation. May your soul rest in peace, dear grandfather A post shared by Al Hussein bin Abdullah II (@alhusseinjo) on Feb 6, 2020 at 11:51pm PST

ويحيي الأردنيون، الجمعة، السابع من شباط، الذكرى الحادية والعشرين ليوم

الوفاء والبيعة، ذكرى الوفاء للمغفور له بإذن الله، جلالة الملك الحسين بن طلال، طيب الله ثراه، والبيعة لجلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين، الذي تسلم سلطاته الدستورية في مثل هذا اليوم من العام 1999 ملكاً للمملكة الأردنية الهاشمية.

