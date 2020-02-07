شكرا لقرائتكم خبر عن خلال زيارته لمستشفى عفيف.. أمير الرياض: الوضع غير جيد ولا يرضي ولاة الأمر (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - الرياض:
أبدى أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر، عدم رضاه عن وضع مستشفى محافظة عفيف؛ وذلك خلال قيامه بجولة تفقدية للمحافظة أمس الخميس.
وقال أمير الرياض خلال زيارته للمستشفى: “الوضع غير جيد.. يجب أن تنتبهوا للناس”، مشيرا إلى أن ما شاهده لا يرضي ولاة الأمر.
يُذكر أن الأمير فيصل بن بندر قد نفذ جولة تفقدية لمحافظتي عفيف والدوادمي، وناقش جدول الأعمال المعد مسبقاً الذي يتضمن احتياجات المحافظتين.
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