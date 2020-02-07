تحقيق يكشف تسريب موظفين سابقين بمنظمة دولية معلومات سرية حول سوريا

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أعلنت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، أن تحقيقا كلفت محققين مستقلين بإجرائه كشف أن اثنين من موظفيها السابقين سربا معلومات سرية قبل شن هجوم دام في سوريا.
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مقدم من دار الأخبار
وقُتل ما يزيد على 40 شخصا في السابع من أبريل نيسان 2018 في بلدة دوما الواقعة على مشارف دمشق والتي كانت تسيطر عليها المعارضة حينئذ وتحاصرها قوات موالية للحكومة السورية.
وكان ذلك الهجوم سببا في شن الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا ضربات صاروخية لأهداف تابعة للحكومة السورية بعد أسبوع واحد، في أكبر تدخل عسكري غربي ضد سلطات دمشق على مدى سنوات الحرب الممتدة منذ تسع سنوات.
ونفت حكومة الرئيس السوري بشار الأسد وروسيا التي تدعمها عسكريا استخدام أي أسلحة كيماوية واتهمتا المعارضة بتنفيذ الهجوم لتوريط الجيش السوري.
وذكرت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في بيان حول نتائج التحقيق الذي قالت إنها كلفت «محققين مستقلين ومحترفين من خارج المنظمة» بإجرائه، أنها «تعتبر الانتهاكات المقصودة والمتعمدة للسرية... خطيرة».
ولم تذكر المنظمة اسمي الموظفين السابقين.
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مقدم من أخبار 24
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.