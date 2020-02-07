شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تعزل هنديتين احترازيا زارتا الصين فى منتصف يناير الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت وزارة الصحة السعودية أنه تم وضع شقيقتين هنديتين، قدمتا إلى السعودية عبر مطار الملك فهد الدولى فى الدمام (بالمنطقة الشرقية)، تحت الملاحظة والعزل كإجراء إحترازي للتأكد من عدم إصبتهما بفيروس كورونا المستجد

وعن وكالة الأنباء السعودية "واس"، أشارت أن الشقيقتين غادرتا الصين في تاريخ 12 يناير الماضي إلى الهند ومكثتا هناك ما يقارب من 21 يوماً، وهي أكثر من فترة حضانة فيروس كورونا المستجد والذي يتفشى في الصين، وأكدت الشقيقتين أنهما لم تتواجدا، في مدينة ووهان التي انطلق منها الفيروس والتي تشهد حالياً أعلى مستويات إصابة به.

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وسُجل دخول الشقيقتين إلى السعودية بتاريخ 3 فبراير بالتالي فإن دخولهما إلى المملكة جاء بعد مكوثهما خارج الصين لأكثر من 15 يوماً، لذا فدخولهما إلى السعودية تم بصورة نظامية، حيث يُمنع حالياً فقط دخول من كان في الصين خلال الـ15 يوماً الماضية.

وأكدت الوزارة أن فريق العزل الوبائي توجّه لمنزل الأسرة الهندية فوراً وأخذ عينات للفحص المخبري، وجاري العمل عليه، وطمأنت وزارة الصحة المواطنين بأن دخول الشقيقتين لا يستدعي القلق، حيث انتهت فترة الحضانة للفيروس قبل دخولهما للمملكة، وليس عليهما أي علامات مرضية، ورغم ذلك فقد اتُخذت الاحتياطات اللازمة.