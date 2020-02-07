عريقات يحمّل الإدارة الأمريكية مسؤولية التوتر في الضفة

رام الله/ قيس أبو سمرة/ الخليج 365

حمّل أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، الجمعة، الإدارة الأمريكية مسؤولية التوتر في الضفة الغربية المحتلة والقدس.

وقال عريقات، في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، "الذي يطرح مشاريع وخطط للضم الأبارتايد (فصل عنصري)، وشرعنة الاحتلال والاستيطان هو الذي يتحمل المسؤولية الكاملة عن تعميق دائرة العنف والتطرف".

عريقات أشار إلى أن "الرئيس الفلسطيني محمود عباس يحمل معه إلى مجلس الأمن الخطة الحقيقية للسلام، مستندا إلى القانون الدولي والمرجعيات المحددة، ومبدأ حل الدولتين على حدود 1967".

ويأتي بيان عريقات ردا على تصريحات غاريد كوشنر، مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حّمل فيها الرئيس الفلسطيني محمود عباس مسؤولية التوتر الأمني و"أعمال العنف" في الضفة،

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وقال كوشنر، في حديث للصحفيين، إن "عباس دعا إلى الرد عبر أيام من الغضب، حتى قبل أن يرى الخطة".

ويلقي عباس خطابا أمام مجلس الأمن يوم 11 فبراير/شباط الجاري.

ومنذ الإعلان عن الخطة الأمريكية المزعومة، تندلع مواجهات في الضفة الغربية والقدس، تنديدا بالضفقة، راح ضحيتها 4 فلسطينيين، وأصيب العشرات بجراح.

وفي 28 يناير/كانون الثاني الماضي، أعلن ترامب، خلال مؤتمر صحفي بواشنطن، "صفقة القرن" المزعومة، بحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو.

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