مظاهرة ضد "صفقة القرن" في بروكسل

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بروكسل/الخليج 365
شهدت العاصمة البلجيكية بروكسل، الجمعة، مظاهرة رافضة للخطة الأمريكية المزعومة للسلام في الشرق الأوسط، المعروفة باسم "صفقة القرن".
وعقب الخروج من صلاة الجمعة، تجمع نحو 100 شخص أمام مفوضية الاتحاد الأوروبي للتعبير عن رفضهم لـ "صفقة القرن".
وردد المحتجون هتافات ضد الولايات المتحدة وإسرائيل وأخرى داعمة لفلسطين من قبيل: " تحيا فلسطين"، ورفعوا علما فلسطينيا كبيرا.
وفي 28 يناير/كانون الثاني الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال مؤتمر صحفي بواشنطن، "صفقة القرن" المزعومة، بحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو.
وتتضمن خطة ترامب، إقامة دولة فلسطينية في صورة "أرخبيل" تربطه جسور وأنفاق، وعاصمتها "في أجزاء من القدس الشرقية"، مع جعل مدينة القدس المحتلة عاصمة مزعومة لإسرائيل.
ورفضت كل من جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي وعدة دول في مقدمتها تركيا خطة ترامب، باعتبار أنها "لا تلبي الحد الأدنى من حقوق وتطلعات الشعب الفلسطيني المشروعة، وتخالف مرجعيات عملية السلام".
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