إصابة عشرات الفلسطينيين بمواجهات مع الجيش الإسرائيلي في الضفة

رام الله/ قيس أبو سمرة/ الخليج 365-



أصيب 33 فلسطينيا بجراح وحالات اختناق، الجمعة، في مواجهات متفرقة مع الجيش الإسرائيلي بالضفة الغربية المحتلة، استخدم خلالها الجيش الرصاص الحي والمطاطي، وقنابل الغاز المسيل للدموع.



وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان صحفي تلقت وكالة الخليج 365 نسخة منه، إن طواقمها تعاملت 33 إصابة، بينها 4 بالرصاص المطاطي تم نقلها للعلاج في المستشفيات، وباقي الإصابات بحالات اختناق، إثر استنشاق الغاز المسيل للدموع، تم التعامل معها ميدانيا.

وأوضح البيان، إن تلم الإصابات وقعت خلال المواجهات الدائرة في بلدتي عزون وكفر قدوم شرقي قلقيلية (شمال).

وفي وقت سابق قال منسق لجان المقاومة الشعبية في بلدة كفر قدوم بقلقيلية مراد اشتيوي، للأناضول، إن القوات الإسرائيلية اعتقلت فلسطينيا خلال المواجهات الدائرة في البلدة.

Advertisements

وفي نعلين غربي رام الله (وسط)، أصيب عشرات بحالات اختناق، في المواجهات التي اندلعت عقب مسيرة منددة بـ "صفقة القرن".

واندلعت، الجمعة، مواجهات متفرقة بالضفة، خلال احتجاجات تنديدا بـ "صفقة القرن"، فرقها الجيش الإسرائيلي مستخدما الرصاص الحي والمطاطي، وقنابل الغاز المسيل للدموع.

وفي 28 يناير/كانون الثاني الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال مؤتمر صحفي بواشنطن، "صفقة القرن" المزعومة، بحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو.

ومنذ ذلك التاريخ، تندلع مواجهات في الضفة الغربية تنديدا بما يسمى "خطة السلام" الأمريكية. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.