للجمعة الثانية.. أردنيون يحتجون قرب سفارة واشنطن ضد "صفقة القرن"

عمان / ليث الجنيدي / الخليج 365

شارك مئات الأردنيين، الجمعة، في وقفة احتجاجية قرب السفارة الأمريكية بالعاصمة عمان، ضد "صفقة القرن" المزعومة.

وتأتي الفعالية للجمعة الثانية على التوالي، بدعوة من التحالف الوطني لمجابهة "صفقة القرن".

وأفاد مراسل الخليج 365 بأن الأمطار الغزيرة لم تمنع المشاركين من إتمام الاحتجاج، وسط تواجد أمني كثيف.

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وهتف المشاركون "حلو عنا حلو عنا.. هذا الوطن كله النا"، و"يا هالناس يا هالناس.. صفقة القرن رح تنداس"، وغيرها من العبارات الأخرى.

كما رفع المشاركون لافتات كتب عليها: "القدس أمانة.. أشعلها ثورة"، و"وادي الأردن للأردنيين.. مش (ليس) للصهاينة الغاصبين".

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