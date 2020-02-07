تشييع جثمان شرطي فلسطيني استشهد برصاص إسرائيلي شمالي الضفة

قلقيلية/ قيس أبو سمرة/ الخليج 365-



شيّع مئات الفلسطينيين، الجمعة، جثمان الشرطي، طارق بدوان، الذي استشهد برصاص إسرائيلي، شمالي الضفة الغربية المحتلة.

واستشهد "بدوان"، الخميس، أثناء تأدية واجبه داخل مقر الشرطة الخاصة في مدينة جنين (شمال)، بحسب بيان للشرطة الفلسطينية.وصلى المشيعون الجنازة على بدون، في بلدة عزون شرقي قلقيلية (شمال)، قبل أن يُوارى جثمانه الثرى.

وردّد المشاركون في التشييع، بينهم زملاءه في العمل، هتافات منددة بممارسات الاحتلال، إضافةلقيادات فصائلية، بحسب مراسل الخليج 365.

واندلعت مواجهات في جنين، الخميس، عقب هدم قوة من الجيش الإسرائيلي، منزل المعتقل في السجون الإسرائيلية، أحمد القمبع.

Advertisements

واستخدم الجيش الرصاص الحي والمطاطي، لتفريق الشبان.

واستشهد أمس، 3 فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي، إثنين في جنين، وآخر في مدينة القدس.

الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.