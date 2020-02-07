شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. الشاعر خالد المريخي: ما عينت خير إلا بعد ما تركت الأغاني والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكد الشاعر خالد المريخي المعتزل للشعر الغنائي، أن أفضل قرار اتخذه في حياته هو اعتزال الشعر الغنائي، والذي اتخذه في العشر الأواخر من شهر رمضان الماضي.

وأضاف المريخي في رده على منتقدي قرار اعتزاله، أنه بخير ونعمة على كل الأصعدة، اجتماعيا، وماليا، ونفسيا، وصحيا، قائلا: “والله إني ما عينت خير إلا بعد ما تركت الأغاني”.

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وتابع قائلاً: “رزقي ورزق أبنائي على الله، وكل يوم أحمد الله على هذا القرار الصائب الذي اتخذته”.

وشدد على أنه من الضروري الثقة بالله عز وجل لأنه وحده هو من ينفع ويضر، مستشهداً بالحديث النبوي الشريف: “لو اجتمعت الإنس والجن على أن يضرّوك بشيء لم يضرّوك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، ولو اجتمعت الإنس والجن على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، رفعت الأقلام وجفّت الصحف”.