توضيح مهم من «الأحوال المدنية» بشأن الإبلاغ عن بطاقة الهوية المفقودة

جدة - متابعة الخليج 365 - الرياض:

أوضحت الأحوال المدنية أنه في حال تم الإبلاغ عن فقدان بطاقة الهوية الوطنية يتم إلغاء البطاقة، كما لا يتم التعامل بها حتى لو تم العثور عليها.

جاء ذلك في رد لحساب عناية العملاء للأحوال المدنية عبر موقع «تويتر»، على سؤال مواطن قال فيه: «ما هو الإجراء المتبع في حال فقدت الهوية وأبلغت عنها وبعد ذلك وجدتها؟»، حيث ردت الأحوال المدنية قائلة: “بمجرد الإبلاغ يتم إلغاء البطاقة، ولا يتم التعامل بها، ويجب الإسراع بعمل طلب وثيقة بدل فاقد لاستخراج هوية أخرى سارية”.