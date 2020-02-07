طائرة تستعد لنقل دفعة جديدة من المرضى من صنعاء

اسماء السيد - دبي: قال مصدر في منظمة الصحة العالمية إنه من المقرر الجمعة إجلاء 24 يمنيًا مصابين بأمراض خطيرة من العاصمة اليمنية صنعاء التي يسيطر عليها الحوثيون إلى عمان، في وقت تسعى فيه الأمم المتحدة إلى تنظيم جسر طبي جوي.
ونقل في إطار "رحلة الرحمة" الأولى سبعة أطفال من صنعاء الاثنين لتلقي العلاج الطبي في العاصمة الأردنية عمَّان فيما تحرص الأمم المتحدة على بناء الثقة اللازمة بين الأطراف المتحاربة لتنظيم مزيد من هذه الرحلات.
وقال مصدر بمنظمة الصحة العالمية الجمعة لوكالة فرانس برس "من المقرر ان تغادر طائرة تحمل 24 مريضا ومرافقيهم اليوم من صنعاء الى عمان".
وقالت منسقة الامم المتحدة في اليمن ليز غراندي لوكالة فرانس برس الاثنين "هذه بداية ما نأمل ان يكون جسراً طبياً جوياً تنظم عبره عدة رحلات". وقالت إنها تأمل في أن تزداد عمليات الإجلاء في الأيام المقبلة، إلى مصر وكذلك الأردن.
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