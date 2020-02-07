شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس التونسى يتعرض لوعكة صحية تلزمه الراحة 4 أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلازم رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد، بتوصية من طبيبه، الراحة التامة لمدة أربعة أيام ابتداء من اليوم الجمعة 07 فبراير2020 وذلك نتيجة التهاب حاد فى الحنجرة، وبحسب بيان لرئاسة الجمهورية التونسية، نشرت شبكة سبوتنيك نسخة منه، فقد كلف قيس سعيد الوزير المكلف بتسيير وزارة الشؤون الخارجية السيد صبرى باشطبجى بتمثيله فى القمة العادية الثالثة والثلاثين للاتحاد الأفريقى التى ستنعقد بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا يومى 9 و10 فبراير 2020.

وكانت الرئاسة التونسية قد قالت إن الرئيس قيس سعيد وصل، صباح الأحد الماضي، إلى الجزائر تلبية لدعوة رئيسها عبد المجيد تبون، واستقبل الرئيس عبد المجيد تبون، الرئيس التونسي فى مطار هوارى بومدين، واستعرض معه تشكيلة من الجيوش الثلاثة، حسب صفحة الرئاسة التونسية على فيس بوك.

وقام الرئيس التونسى بزيارة مقام الشهيد فى الجزائر العاصمة، كما زار المتحف الوطنى المجاهد.

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واطلع الرئيس قيس سعيد على محطات تاريخية مرت بها الجزائر من 1830 وحتى 1962، ووصل الرئيس التونسى إلى قصر الرئاسة الجزائرية لإجراء محادث ثنائية مع الرئيس عبد المجيد تبون.

يذكرأن، وصل وزير الخارجية السعودى الأمير فيصل بن فرحان، أمس الخميس، إلى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، الذى كان فى مقدمة مستقبليه كاتب الدولة المكلف بالجالية الوطنية والكفاءات بالخارج فى وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية رشيد بلادهان.

وقال وزير الخارجية السعودى، عبر حسابه الرسمى على موقع تويتر، "تشرفت اليوم بنقل تحيات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولى العهد، إلى رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية عبدالمجيد تبون، كما سلمت فخامته دعوة رسمية من الملك سلمان لزيارة المملكة العربية السعودية".