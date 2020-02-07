شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الدولى يدعم موريتانيا بـ30 مليون دولار خلال شهر أبريل القادم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن وزير الاقتصاد والمالية فى موريتانيا، المختار ولد اجاي، أن أولى دفعات الدعم المقدمة من البنك الدولى لموريتانيا والبالغة 30 مليون دولار ستكون خلال شهر أبريل القادم.

وأوضح فى مؤتمر صحفى اليوم، أن هذا المبلغ يعد الدفعة الأولى من مبلغ إجمالى يصل إلى 90 مليون دولار سيدفعها البنك كهبات دعمًا للميزانية على مدى سنوات 2019- 2020- 2021.



ووفق الوزير فإن هذا الدعم هو الجيل الثالث من سلسلة الدعم المباشر للميزانية الذى استفادت منه موريتانيا لأول مرة سنة 2017 بمبلغ 26 مليون دولار كما استفادت سنة 2018 من مبلغ آخر بالقيمة نفسها.

يذكرأن، أعلن رئيس دولة الإمارات خليفة بن زايد آل نهيان تخصيص مليارى دولار لمشاريع استثمارية وتنموية وقروض ميسرة لموريتانيا، ويأتى الإعلان تزامنا مع الزيارة التى يقوم بها الرئيس الموريتانى محمد ولد الشيخ الغزوانى، لدولة الإمارات جلسة مباحثات مع ولى عهد أبوظبى، الشيخ محمد بن زايد.

وتناولت المباحثات - التي جرت بقصر الوطن في أبوظبي - العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات والجمهورية الإسلامية الموريتانية، في مختلف المجالات، وسبل تنميتها وتعميقها بما يعزز قاعدة المصالح المشتركة بين البلدين و الشعبين الشقيقين إضافة إلى الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط والخليج العربي.

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كما تطرقت المباحثات بين الجانبين إلى العلاقات الإماراتية - الأفريقية بوجه عام و القضايا و الملفات الإقليمية و الدولية محل الاهتمام المشترك.

وكان ولي عهد أبو ظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، نشر تغريدة على "تويتر" رحب فيها بالرئيس الموريتاني، محمد ولد الغزواني، الذي وصل إلى أبو ظبي، أمس السبت.

وقال الشيخ محمد بن زايد "أرحب بأخي محمد ولد الغزواني رئيس موريتانيا الشقيقة"، مؤكدا أن "ما يجمع بلدينا تاريخ طويل من العلاقات الأخوية المتينة".

وأضاف "أمامنا اليوم فرص عديدة ومتنوعة لتعميق هذه العلاقات وتعزيز التعاون في مختلف المجالات والتشاور في قضايا ومستجدات المنطقة".