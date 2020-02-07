تركيا ترسل تعزيزات عسكرية لنقاط المراقبة بإدلب السورية

هطاي/ جام كنجو/ الخليج 365

أرسل الجيش التركي، الخميس، تعزيزات عسكرية إضافية إلى نقاط المراقبة داخل محافظة إدلب، شمال غربي سوريا.

وأفاد مراسل الخليج 365، أن قافلة تعزيزات مكونة من نحو 150 عربة عسكرية تضم قوات الكوماندوز، وأسلحة وعتاد، وصلت قضاء "ريحانلي"، التابع لولاية "هطاي"، جنوبي تركيا.

وأضاف أن التعزيزات انطلقت من "ريحانلي"، باتجاه نقاط المراقبة التركية في الأراضي السورية، وسط إجراءات أمنية مشددة.

ويمتلك الجيش التركي 12 نقطة مراقبة عسكرية أقيمت في إطار اتفاق منطقة "خفض التصعيد" في إدلب.

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