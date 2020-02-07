سقوط طائرة شراعية شرق عنيزة

صحيفة الخليج الالكترونية أفادت مصادر بأن الجهات الأمنية تلقت بلاغاً مساء أمس الخميس بسقوط طائرة شراعية شرق محافظة عنيزة بمنطقة القصيم. وقالت المصادر، إن الفرق الأمنية والدفاع المدني باشرتا البلاغ وبدأتا عمليات البحث للتوصل إلى موقع سقوط الطائرة. وأضافت أن محافظ عنيزة عبدالرحمن السليم انتقل للموقع الذي تجري فيه عمليات البحث عن الطائرة.

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