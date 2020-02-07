صحيفة الخليج الإلكترونية لم يخذلك

ذاك الذي

كانت خفقاته لك

لم يجبرك

لم يآسرك

لم يهيم

ويشغلك

لم يكن يشتاق

ان يحتويك

ويُذهلك

قد كان نبضي

في عروقي

احتويه وإن هلك

حتى رأيتك

في زماني

قل لي انا

من أرسلك؟

لتختبر نبضي الوفي

قد خذلني وقدّرك

كم نهيتهُ من هواك

فحرر نبضي

و انساق لك

عاف نبضي

وبسمتي

فبت ليلي

أستغيث واسألك

لما ادنيتني ؟

وتركت نزفي

في مداراتك فلك

وانا اللتي حررت

قيدي

وغفرت لك

تلك العهود

التي قيدتني

وتجهلك

ما أجبرك

ما اوجع النبض

الذي قد كان

ملكي وبات لك

ما احقر الدمع

الغريب حين

يدميني ببؤس

ليحن لك

قد حطمتني

الأمنيات

وغدوت احلم

بشعاع شمسٍ

لأحلَ لك

ما أعدلك

حين ناصفتني

نبضي وتركت

نبضي يستغيث

وينصفك

قسماً بربي

مهما طال

بك الجحود

لا لن الين

واخذلك كتبه مرفت بخاري

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