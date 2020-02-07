شكرا لقرائتكم خبر عن مفوضة الرئيس الروسى لحقوق الطفل: تحرير 26 طفلا روسيا فى سوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت مفوضة الرئيس الروسى لحقوق الطفل آنا كوزنتسوفا، اليوم الجمعة، إن 26 طفلا روسيا عادوا إلى العاصمة الروسية موسكو بعد تحريرهم فى سوريا من سجون ومخيمات لا تخضع لسيطرة الحكومة السورية.

وقالت كوزنتسوفا لوكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية، إن الطائرة هبطت فى مطار تشكالوفسكى بالقرب من موسكو وعلى متنها 26 طفلا روسيا تم إخراجهم من سجون وأماكن احتجاز لا تخضع لسيطرة الحكومة السورية، مضيفة أنه تم نقل الأطفال إلى مركز صحة خاص بالأطفال.



وأوضحت أن معظم الأطفال الذين عادوا من سوريا أو ما زالوا ينتظرون الوثائق هناك تتراوح أعمارهم بين 6 و8 أعوام .. مشيرة إلى أن المرحلة الثانية ستتضمن إجلاء الذين ولدوا فى سوريا فى أراضى العمليات العسكرية"، مؤكدة أن المفاوضات مع المسؤولين عن هذه المخيمات لم تكن سهلة إلى أن تم التوصل لاتفاق.

يذكرأن، قال مندوب سوريا بمجلس الأمن بشار الجعفرى: ندين عمليات النهب والسرقة التى يمارسها النظام التركى ضد سوريا، وذلك خلال جلسة لمجلس الأمن حول سوريا أذاعتها فضائية "إكسترا نيوز".

وأشار بشار الجعفرى، إلى أن هناك تحالف استراتيجى تركى إسرائيلى لتوفير غطاء جوى يسمح بنقل الآليات التركية إلى داخل إدلب، مضيفاً أن القوات التركية شاركت جبهة النصرة الإرهابية فى الهجوم على منطقة النيرب فى حلب.

وتابع مندوب سوريا بمجلس الأمن: "النظام التركى ينقل الآلاف من سوريا إلى ليبيا وأوروبا وأفريقيا.

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وكانت قوات سوريا الديموقراطية، أعلنت عن وصول آلاف النازحين من مناطق متفرقة إلى مناطقهم بسبب القتال الدائر.

وكان القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدى، قد أعلن أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن إسكان مليون شخص فى تل أبيض ورأس العين أمر خطير جدا.

كان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد قال إن بلاده تستهدف توطين مليون لاجئ سورى فى المنطقة التى شنت فيها عملية عسكرية بشمال سوريا فى أكتوبر الماضى.

وذكر أردوغان أن تركيا ستمول خطة التوطين بنفسها إذا لم يقدم لها الحلفاء الدعم.

وأردف القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية خلال تغريدته "روسيا وأمريكا تتحملان مسؤولية منع تغيير ديموغرافية المناطق المحتلة" داعياً إياهما إلى تنفيذ التزاماتهما ووضع آلية لعودة السكان الأصليين.



وكان قد بدأ العمل على تحديد مكان وعودة المواطنين الروس القاصرين الموجودين فى العراق وسوريا إلى وطنهم فى صيف عام 2017، تم تنظيمه وتنفيذه بأمر من الرئيس الروسى فلاديمير بوتين حيث تم إنشاء لجنة خاصة مشتركة بين الوزارات لدى مفوضة حقوق الأطفال لتسهيل عملية عودة الأطفال إلى وطنهم.



يذكر أن نحو 130 من الأطفال الروس قد عادو من سوريا والعراق منذ ديسمبر 2018 .