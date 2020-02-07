شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 15 حوثيا خلال مواجهات مع التحالف العربي والجيش اليمني بالجوف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت مصادر يمنية اليوم الجمعة بمقتل 15 حوثيا بينهم 6 قيادات تلقوا تدريبات سابقا في إيران إثر ضربات جوية نفذها طيران التحالف العربي، استهدفت مواقعهم في منطقة المحزمات بمحافظة الجوف.

ونقلت قناة (الحدث) الإخبارية عن تلك المصادر القول إن التحالف استهدف عربة مدرعة كانت تقل عددا من قيادات من المليشيات الحوثية ممن تلقوا تدريبهم في إيران، وهم من مديرية حيدان بمحافظة صعدة، وهم: إياد يحي الأحمد العياني، ونصار سلمان أحمد الحماس، وعلي يحيى علي مفرح العياني، ومحمد أحمد رافع العياني، وصادق صالح مفرح العياني.

وأشارت المصادر إلى مقتل القيادي الحوثي مراد الحباري المكنى "أبو ليث"، مع 9 من مرافقيه خلال مواجهات بين قوات من الجيش الوطني والميليشيات الحوثية في محافظة الجوف شمال اليمن، موضحة أن الحباري ينتمي إلى منطقة أرحب شمال صنعاء.

كانت أعلنت مصادر طبية رسمية فى اليمن تابعة للإعلام العسكرى، مقتل 13 مسلحا حوثيا وأصيب 55 آخرون، في محاولات تسلل انتحارية بجبهات جنوبي الحديدة.

وأفادت مصادر طبية يمنية تابعة للإعلام العسكري للقوات المشتركة، وفقا لقناة ،العربية، الإخبارية اليوم الخميس، بأن مستشفيات الحديدة استقبلت 13 جثة و55 جريحا من عناصر ميليشيات الحوثي الذين لقوا مصرعهم أو أصيبوا أثناء محاولات تسلل انتحارية نفذتها الميليشيات في جبهات (الجاح والتحيتا والجبلية والفازة والدريهمي) جنوبي الحديدة.

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وأكدت المصادر، أن هذه إحصائية أولية لخسائر الحوثيين، مضيفةً أن مئات القتلى والجرحى من عناصر الميليشيات سقطوا خلال المعارك.

وفي السياق، كبّدت القوات اليمنية المشتركة، ميليشيات الحوثي خسائر فادحة في العتاد والأرواح، وتمكنت من أسر قيادي حوثي بارز في مديرية التحيتا، جنوب الحديدة.

وقد شهدت جبهات الساحل الغربي تصعيداً خطيراً من قبل الميليشيات الحوثية، خلال الساعات الماضية، انتهى بالفشل، وفق الإعلام العسكري للقوات المشتركة.

وذكر إعلام القوات المشتركة - في بيان - أن تصعيد الميليشيات الحوثية يأتي ضمن خروقاتها المستمرة للهدنة الأممية، وقد شمل محاولات تسلل انتحارية ومتزامنة صوب المناطق المحررة في مديريات (بيت الفقيه والتحيتا) بمحافظة الحديدة، وقد استخدمت الميليشيات في تصعيدها مختلف أنواع الأسلحة بما فيها الصواريخ، ولكن باءت محاولاتها بالفشل.

واعتبرت الحكومة اليمنية الشرعية أن التعويل على تغير ميليشيا الحوثي الانقلابية رهان خادع ومضلل، حيث إن قرار هذه الميليشيات لم يعد بيدها، بل وفق أجندة ومصالح النظام الإيراني.