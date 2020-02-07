الآلاف في غزة يشاركون بحملة "الفجر العظيم"

غزة/ رمزي محمود/ الخليج 365-

أدى آلاف الفلسطينيين في مساجد قطاع غزة، الجمعة، صلاة الفجر جماعة، ضمن حملة "الفجر العظيم" للتضامن مع المسجدين الأقصى والإبراهيمي في مدينتي القدس والخليل المحتلتين.

و"الفجر العظيم"، هي حملة أطلقها المصلون في الحرم الإبراهيمي بمدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة، في يناير/كانون ثاني الماضي، للرباط والصلاة في المسجد، تأكيداً على هويته الإسلامية، في وجه حملات التهويد والاستيطان.

وشهدت الحملة تفاعلاً واسعاً في كلّ من القدس والضفة الغربية وقطاع غزة، حيث انطلقت دعوات لأداء صلاة الفجر في المسجد الأقصى، وفي المساجد المركزية.

وفي مسجد "الخلفاء الراشدين" بمخيم جباليا شمالي القطاع، أقيمت الصلاة، بمشاركة المئات من الفلسطينيين.

وعقب انتهاء الصلاة، تجمع المصلون في ساحة المسجد، ورفعوا لافتاتٍ مناهضة لصفقة القرن الأمريكية.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فب 28 يناير/كانون ثاني الماضي، خطته المزعومة للسلام بين الفلسطينيين وإسرائيل، لكنها لاقت رفضاً فلسطينياً واسعاً، كونها تنتقص من الحقوق الفلسطينية التاريخية.

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وفي كلمةٍ خلال الوقفة، قال القيادي بحركة حماس يوسف الشرافي إن الفعالية هي امتداد لحملة "الفجر العظيم" التي انطلقت نُصرة للمسجد الأقصى في القدس، والحرم الإبراهيمي في الخليل (بالضفة الغربية المحتلة) من خطر التهويد والاعتداءات الإسرائيلية.

وأكد أن "صفقة ترامب" لن تُمرر، وسيفشلها الشعب الفلسطيني الذي يرفضها بالكامل.

وأضاف الشرافي، إن أرض فلسطين "إرثٌ ديني وتاريخي لا تضيعها صفقات أو قرارات، والتنازل عن شبر منها هو خيانة للدين والوطن".

ولفت إلى أن التاريخ شاهدٌ على "العديد من القرارات والمؤامرات المجحفة بحق الفلسطينيين، والتي باءت كلها بالفشل وذهبت أدراج الرياح".

وبيّن الشرافي أن وحدة الموقف الفلسطيني تُمثل صمام الأمان لمواجهة الصفقة، داعياً إلى الإسراع في خطوات لم الشمل الفلسطيني، والتوافق على استراتيجية فلسطينية موحدة.

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