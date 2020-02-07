أسعار صرف العملات الرئيسية مقابل الليرة التركية

إسطنبول/ الخليج 365

جاءت أسعار صرف الدولار واليورو والجنيه الإسترليني مقابل الليرة التركية، في تعاملات الجمعة، بمدينة إسطنبول والعاصمة أنقرة، عند الساعة 09:30 بالتوقيت المحلي (06:30 ت.غ)، على النحو التالي:



اسطنبول الشراء البيع الدولار الأمريكي 5,9860 5,9870 اليورو 6,5730 6,5740 الجنيه الاسترليني 7,7280 7,7660 أنقرة الدولار الأمريكي 5,9550 6,0150 اليورو 6,5350 6,6050 الجنيه الاسترليني 7,6700 7,8130

الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.