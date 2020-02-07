أسعار صرف العملات الرئيسية مقابل الليرة التركية

إسطنبول/ الخليج 365
جاءت أسعار صرف الدولار واليورو والجنيه الإسترليني مقابل الليرة التركية، في تعاملات الجمعة، بمدينة إسطنبول والعاصمة أنقرة، عند الساعة 09:30 بالتوقيت المحلي (06:30 ت.غ)، على النحو التالي:
|اسطنبول
|الشراء
|البيع
|الدولار الأمريكي
|5,9860
|5,9870
|اليورو
|6,5730
|6,5740
|الجنيه الاسترليني
|7,7280
|7,7660
|أنقرة
|الدولار الأمريكي
|5,9550
|6,0150
|اليورو
|6,5350
|6,6050
|الجنيه الاسترليني
|7,6700
|7,8130
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