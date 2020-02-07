ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا في الصين إلى 636

الخليج - د ب أ

أعلنت السلطات الصينية اليوم الجمعة اصابة 3142 حالة اضافية مؤكدة بفيروس كورونا بالإضافة إلى 73 حالة وفاة جديدة بين المصابين بالفيروس مع نهاية يوم الخميس 6 فبراير.

وذكرت وكالة أنباء بلومبرج أنه عدد الوفيات على مستوى الصين ارتفع بذلك إلى 636 حالة، وفقا لبيان مفوضية الصحة الوطنية الصينية، كما ارتفع بذلك إجمالي عدد المصابين بالفيروس في الصين منذ بداية تفشي المرض إلى 31 ألفا و 161 حالة.

وتوفي طبيب صيني كان من أوائل من حذروا من المرض التنفسي الجديد الغامض، وفقًا لما أعلنته المستشفى التي يعمل بها، وعلى صعيد متصل، طالبت السلطات بمدينة ووهان السكان بالبدء في الإبلاغ يوميا عن درجة حرارة أجسامهم يوميًا، فيما أعلنت مدينة تيانجين الساحلية الكبيرة إنها ستقيد حركة السكان، وهو جزء من خطوات يجري اتبعاها في جميع أنحاء البلاد لمنع انتشار المرض.