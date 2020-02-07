ترامب يعلن مقتل زعيم تنظيم القاعدة في اليمن

دبي - بواسطة محمد فارس © Other-SKY NEWS القيادي في تنظيم القاعدة في اليمن قاسم الريمي

وقال ترامب في بيان "مارس تنظيم القاعدة في جزيرة العرب تحت قيادة الريمي قدرا هائلا من العنف ضد مدنيين في اليمن وسعى لتنفيذ والإيعاز بتنفيذ هجمات عديدة ضد الولايات المتحدة وقواتنا". وفقا لرويترز.

ويمثل مقتل الريمي الذي هدد مرارا بمهاجمة الأراضي الأميركية، ضربة قاصمة للتنظيم المتطرف.

شاهد أيضا: دولتان عربيتان في الصدارة.. قائمة بأقوى الجيوش عربيًا

مقدم من Dar AlAkhbar

وفي يونيو 2013 حذر قاسم الريمي في رسالة موجهة إلى الشعب الأميركي من أن تفجيرات بوسطن كشفت عن هشاشة الأمن الأميركي وأظهرت أن تصنيع القنابل بات في متناول أي شخص.

وحث الريمي، في الرسالة الصوتية التي بثت على مواقع مقربة من القاعدة وموقع يوتيوب على الإنترنت، المسلمين في أميركا على القيام "بواجبهم والدفاع عن دينهم وأن يقتدوا بمن سبقوهم".

شاهد أيضا: هل تنتهي حرب اليمن في 2020؟

مقدم من DW