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ترامب يعلن مقتل زعيم تنظيم القاعدة في اليمن

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القيادي في تنظيم القاعدة في اليمن قاسم الريمي دبي - بواسطة محمد فارس © Other-SKY NEWS القيادي في تنظيم القاعدة في اليمن قاسم الريمي أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الخميس، مقتل قاسم الريمي زعيم تنظيم القاعدة في "جزيرة العرب" في عملية عسكرية أميركية في اليمن.

وقال ترامب في بيان "مارس تنظيم القاعدة في جزيرة العرب تحت قيادة الريمي قدرا هائلا من العنف ضد مدنيين في اليمن وسعى لتنفيذ والإيعاز بتنفيذ هجمات عديدة ضد الولايات المتحدة وقواتنا". وفقا لرويترز.

ويمثل مقتل الريمي الذي هدد مرارا بمهاجمة الأراضي الأميركية، ضربة قاصمة للتنظيم المتطرف. 

شاهد أيضا: دولتان عربيتان في الصدارة.. قائمة بأقوى الجيوش عربيًا

مقدم من Dar AlAkhbar

 

تحتل مصر صدارة القائمة عربيًا، بينما تحتل المركز التاسع عالميًا، بميزانية 11 مليار دولار سنويًا

وفي يونيو 2013 حذر قاسم الريمي في رسالة موجهة إلى الشعب الأميركي من أن تفجيرات بوسطن كشفت عن هشاشة الأمن الأميركي وأظهرت أن تصنيع القنابل بات في متناول أي شخص.

وحث الريمي، في الرسالة الصوتية التي بثت على مواقع مقربة من القاعدة وموقع يوتيوب على الإنترنت، المسلمين في أميركا على القيام "بواجبهم والدفاع عن دينهم وأن يقتدوا بمن سبقوهم".

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مقدم من DW

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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