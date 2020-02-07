شكرا لقرائتكم خبر عن بعد إعلان ترامب عن مقتله.. تعرف على زعيم القاعدة فى اليمن × 10 معلومات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، مقتل زعيم تنظيم القاعدة باليمن قاسم الريمى، وذلك خلال غارة أمريكية، في إطار عمليات مكافحة الإرهاب، موضحا أن التنظيم مارس قدرا هائلا من العنف ضد المدنيين في اليمن وسعى لتنفيذ والإيعاز بتنفيذ هجمات عديدة ضد الولايات المتحدة وقواتنا.

”الخليج 365” يرصد أبرز المعلومات عن زعيم التنظيم الإرهابى الذى أعلن ترامب مقتله، في بيان له، في الساعات الماضية: