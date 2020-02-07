شكرا لقرائتكم خبر عن الأمن المغربى يوقف شخصا بتهمة نشر أخبار زائفة حول فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمكنت سلطات الأمن المغربي بمدينة مكناس، الخميس، من توقيف شخص يبلغ من العمر 22 سنة، يشتبه فى تورطه فى تصوير ونشر أخبار زائفة يزعم فيها تسجيل حالات للإصابة بمرض كورونا الوبائى.

وذكر بيان للمديرية العامة للأمن الوطنى أن مصالح الأمن الوطني كانت قد رصدت شريط فيديو، متداول على شبكة الأنترنت، يظهر فيه شخص يرتدي قناعا طبيا، ويدعي فيه تسجيل وفيات بمدينة مكناس بسبب تفشي فيروس كورونا، نتيجة الاحتكاك مع سائح من جنسية صينية.

وأوضح البيان أن إجراءات التشخيص والتحري مكنت من تحديد هوية المشتبه فيه، الذي تم ضبطة بمدينة مكناس، كما تم رصد مكان تصويره للشريط بمدينة مولاي إدريس زرهون، حيث فتح تحقيق قضائي مع المشتبه فيه تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

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