"الموت مر من هنا".. الصور الأولى لمأساة أسرة سودانية بحريق "شقة فيصل"

دبي - بواسطة محمد فارس © مأساة أسرة سودانية بحريق شقة فيصل مأساة أسرة سودانية بحريق شقة فيصل

كتب - محمد شعبان:

رائحة الموت تطبق على الشقة المتفحمة، اللون الأسود كسا القلوب قبل جدران الشقة التي لا تزال شاهدة على مأساة عصفت بأسرة سودانية إثر حريق شقة بفيصل، رحل الأب و3 من أطفاله، وتصارع الأم ورضيعها الموت بغرفة العناية المركزة بمستشفى الهرم.

الثامنة صباح اليوم الخميس، بدت الأجواء مغايرة عن المألوف بشارع القدس بمنطقة الطوابق فيصل غرب محافظة الجيزة، أصوات سارينة سيارات الإطفاء تلتها أخرى تابعة لهيئة الإسعاف أثارت انتباه الأهالي بينما ترتفع ألسنة اللهب وأدخنة كثيفة من أحد الأبراج السكنية في إشارة إلى نشوب حريق.

دقائق قليلة فصلت الحاضرون عن اكتشاف الفاجعة، حريق هائل شبَّ في شقة سكنية تقطنها أسرة سودانية، تفحمت غرفة النوم والريسبشن، أسرع 20 رجل إنقاذ وإطفاء لنقل الأبوين وأطفالهما الأربعة إلى مستشفى الهرم في محاولة لإنقاذهم.

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مقدم من: الوطن

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قبل وصوله المستشفى، فارق الأب الحياة و3 من أطفاله متأثرين بإصابتهم بحالة اختناق بسبب الأدخنة التي امتصت الأكسجين من الهواء داخل الشقة التي تحولت لقطعة فحم. وأسرع طاقم طبي بتقديم الرعاية الفائقة للأم ورضيعها "5 أشهر" لخطورة حالتهما أملا في إنقاذهما.

المعاينة أثبتت أن ماسا كهربائيا في المدفأة وراء الحريق الذي بدأ في غرفة النوم، وامتد إلى الصالة "ريسبشن" الشقة التي تبلغ مساحتها 160 مترا.

تقرير مفتش الصحة أفاد بأن الوفاة نتيجة إسفكسيا الخنق؛ إثر استنشاق الضحايا كمية كبيرة من الأدخنة، وجرى نقلهم إلى مشرحة مستشفى الهرم وهم: الأب "53 سنة" و3 من أطفاله (5 شهور - 3 سنوات - 13 سنة)