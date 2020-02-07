«المحامين العرب» يدعو لاجتماع طارئ للرد على «خطة ترامب للسلام»

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دعا الأمين العام لاتحاد المحامين العرب ناصر الكريوين لاجتماع طارئ للمكتب الدائم للاتحاد المحامين العرب تحت عنوان «وتبقي فلسطين عربية وتسقط صفقة القرن» .

وتأتي الدعوة لهذا الاجتماع الطارئ من قبل الأمين العام للاتحاد تلبية للدفاع عن قضية العرب الأولى والجامعة، ومن المقرر أن يترأس الاجتماع نقيب محامي فلسطين جواد عبيدات.

وقال«الكريوين»، أنه نظرا للمرحلة الفارقة الحاسمة التي تمر بها القضية المركزية الأولى لأمتنا العربية ولعالمنا الإسلامي «القضية الفلسطينية»، ولمواجهة ما يسمى صفقة القرن قررنا تبني هذة الدعوة.

ووصف «الكريوين» الصفقة بـ«المشبوهه»، والتفاف لا لبس فية على حقوق الشعب الفلسطيني والعرب، وأن الهدف الخفي منها تصفية القضية الفلسطينية ومنح وعد ترامبي جديد على غرار وعد بلفور الذي صدر عام 1917، والذي أعطى من لا يملك لمن لا يستحق.

ومن جانب أخر أعلن الاتحاد عن تدشين حملة جديدة تحمل شعار «المبادرة الإعلامية العربية لا لصفقة القرن»، وذلك يوم 26 فبراير في افتتاح أعمال المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب بدورته الأولى لعام 2020 الذي سيعقد بمدينة مسقط بسلطنة عمان.