دعا الأمين العام لاتحاد المحامين العرب ناصر الكريوين لاجتماع طارئ للمكتب الدائم للاتحاد المحامين العرب تحت عنوان «وتبقي فلسطين عربية وتسقط صفقة القرن» .
وتأتي الدعوة لهذا الاجتماع الطارئ من قبل الأمين العام للاتحاد تلبية للدفاع عن قضية العرب الأولى والجامعة، ومن المقرر أن يترأس الاجتماع نقيب محامي فلسطين جواد عبيدات.
وقال«الكريوين»، أنه نظرا للمرحلة الفارقة الحاسمة التي تمر بها القضية المركزية الأولى لأمتنا العربية ولعالمنا الإسلامي «القضية الفلسطينية»، ولمواجهة ما يسمى صفقة القرن قررنا تبني هذة الدعوة.
ووصف «الكريوين» الصفقة بـ«المشبوهه»، والتفاف لا لبس فية على حقوق الشعب الفلسطيني والعرب، وأن الهدف الخفي منها تصفية القضية الفلسطينية ومنح وعد ترامبي جديد على غرار وعد بلفور الذي صدر عام 1917، والذي أعطى من لا يملك لمن لا يستحق.
ومن جانب أخر أعلن الاتحاد عن تدشين حملة جديدة تحمل شعار «المبادرة الإعلامية العربية لا لصفقة القرن»، وذلك يوم 26 فبراير في افتتاح أعمال المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب بدورته الأولى لعام 2020 الذي سيعقد بمدينة مسقط بسلطنة عمان.
كانت هذه تفاصيل خبر «المحامين العرب» يدعو لاجتماع طارئ للرد على «خطة ترامب للسلام» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.