دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة صحيفة عاجل الالكترونية الكويت: هيئة مكافحة الفساد تطلب بيانات عن شبه رشاوى بصفقات إيرباص

قالت وكالة الأنباء الكويتية «كونا»، إن الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة»، أعلنت- اليوم الخميس- فتح الباب لاستقبال أي معلومات عن شبه رشاوى في صفقات طائرات إيرباص تكون ذات صلة بأطراف كويتية.

وأكَّد محمد بوزبر المتحدث باسم الهيئة، أن «نزاهة» بدأت التواصل مع وسائل الإعلام والصحف المحلية، التي تناولت القضية لجمع الأدلة الممكنة، مؤكدًا أن الهيئة قامت بذلك تفعيلًا للمادة 24 من قانون إنشائها، والتي تمكنها من مباشرة إجراءاتها القانونية المتعلقة بجمع المعلومات والاستدلالات بخصوص وقائع الفساد من تلقاء نفسھا.

وأضاف المتحدث باسم الهيئة، أن هناك إمكانية استدعاء أي شخص له علاقة بالموضوع للمثول أمامھا وتقدیم إفادته بھذا الشأن، وذكر أنه سیتم تفعیل التعاون الدولي والتواصل مع ھیئات إنفاذ القانون ذات الصلة في المملكة المتحدة للوقوف على طبیعة الإجراءات التي اتخذت، والتعاون المشترك في مجال جمع الاستدلالات والمعلومات.

وأشاد باستجابة شركة الخطوط الكویتیة ومجلس إدارتها واستعدادهم لتقدیم كل المعلومات والمستندات اللازمة إلى «نزاھة»؛ لیتسنى لھا بموجب اختصاصھا دراستھا وتحلیلھا والوقوف على مدى توافر شبھات ارتكاب جرائم الفساد المنصوص علیھا في القانون رقم 2 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.

كان ممثلو ادعاء قالوا في 31 يناير، إن إيرباص رشت مسؤولين عموميين وأخفت المدفوعات في إطار ممارسات فساد عالمية، مع موافقة صانع الطائرات الأوروبي على تسوية قياسية بأربعة مليارات دولار مع فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة.

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وقال ممثلو الادعاء الفرنسيون، إن التحقيقات التي أجروها شملت صفقات في عدد من الدول، من بينها الكويت.

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