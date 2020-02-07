شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة الموريتانية تشكل لجنة عليا لمتابعة تنفيذ بنود الشراكة مع الإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الحكومة الموريتانية تشكيل لجنة عليا مكلفة بمتابعة تنفيذ بنود الشراكة التى أعلن عنها مع دولة الإمارات العربية المتحدة، خلال زيارة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزوانى إلى أبوظبى هذا الأسبوع.

وقالت الحكومة الموريتانية - فى بيان عقب اجتماع لمجلس الوزراء ترأسه الرئيس محمد ولد الشيخ الغزوانى - إن رئيس البلاد أعطى تعليماته بإنشاء لجنة عليا يترأسها الوزير الأول، مكلفة بمتابعة التنفيذ المحكم والسريع لبنود هذه الشراكة.

وأعربت - فى البيان الذى أورده التلفزيون الموريتانى الليلة - عن شكرها لمستوى الاستقبال الكبير الذى خصصته دولة الإمارات العربية الشقيقة، حكومة وشعبا، للرئيس الموريتانية.

وكانت دولة الإمارات العربية المتحدة أعلنت عن دعم الاقتصاد الموريتانى بمبلغ مليارى دولار لإقامة مشاريع استثمارية وتنموية وقروض ميسرة، كما وقع البلدان عددا من مذكرات التفاهم.

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