عدن - ياسمين عبد الله التهامي - اكتشاف هيكل عظمي بالمكسيك عمره 10 آلاف عام

الجمعة 7 فبراير 2020

الخليج 365

يلقي هيكل عظمي جديد تم اكتشافه في الكهوف المغمورة في تولوم بالمكسيك ضوءا جديدا على المستوطنين الأوائل هناك، وفقًا لدراسة نشرت الأربعاء في دورية "بلوس وان" العلمية.



ويعيش البشر في شبه جزيرة يوكاتان في المكسيك منذ العصر البليستوسيني المتأخر (منذ 126- 700 ألف عام)، ويأتي معظم ما نعرفه عن هؤلاء المستوطنين الأوائل في المكسيك من 9 هياكل عظمية بشرية محفوظة جيدا موجودة في الكهوف المغمورة بالقرب من تولوم في ولاية كوينتانا رو.

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ويصف د.فولفغانغ ستينزبيك من جامعة هايدلبرغ بألمانيا وزملاؤه في الدراسة الجديدة، هيكلًا جديدًا كاملاً بنسبة 30% سموه "تشان هول 3"، الموجود في منطقة "تشان هول" تحت الماء داخل نظام كهف تولوم.

وأظهرت التحليلات أن "تشان هول 3 "، كانت على الأرجح امرأة عمرها 30 عامًا تقريبًا وقت وفاتها، وعاشت قبل 10 آلاف عام على الأقل، وتقع جمجمتها في نمط يسمى معتدل القحف.

وجميع جماجم الكهوف في تولوم لديها تسوس الأسنان، مما يشير إلى اتباع نظام غذائي عال من السكر.

ويشير المؤلفون إلى أن هذه الأنماط القحفية تشير إلى وجود ما لا يقل عن مجموعتين بشريتين مختلفتين من الناحية المورفولوجية تعيشان بشكل منفصل في المكسيك خلال هذا التحول من العصر الجليدي إلى الهولوسين.