دبي - بواسطة محمد فارس

أعلنت فوجي فيلم عن كاميرا Fujifilm X100V الإصدار الخامس من كاميرا X100 مع بعض التحسينات الجيدة فيما يتعلق بجودة الصورة وتصميم الكاميرا وقدرات تصوير الفيديو، ومن المثير للاهتمام أن الكاميرا قادرة على تصوير الفيديو بدقة DCI UHD 4K 30p بحجم 200 ميجابت لكل ثانية بالإضافة إلى تصوير فيديو بدقة FHD بسرعة 120 اطار في الثانية داخليًا ، مع دعم ألوان 10 بت وترميز 4: 2: 2 عبر منفذ HDMI.

* الفيديو التقديمي لكاميرا Fujifilm X100V

كاميرا Fujifilm X100V مزودة بمستشعر APS-C X-Trans CMOS 4

جديد بوضوح 26.1 ميجابكسل ومعالج X-Processor مع عدسة حادة جداً

بالإضافة الى شاشة قابلة للإمالة لأول مرة على كاميرات X100 .

© alqiyady الإعلان عن Fujifilm X100V كاميرا ميروليس بوضوح 26 ميجابيكسل وتصوير 4K

تحتفظ X100V بالتصميم القديم المستوحى من كاميرات Rangefinder

مع عدسة برايم قياس 23 ملم بفتحة F/2 تحظى بشعبية كبيرة بين المحترفين،

تم استبدال عدسة المعاينة Advanced Hybrid Viewfinder السابقة

بعدسة معاينة OLED EVF بوضوح 3.69 مليون نقطة لتحسين المشاهدة

التي تتميز بوظيفة Rangefinder إلكترونية جديدة. اقرأ ايضاً | فوجي فيلم X-Pro3 كاميرا بوضوح 26 ميجابيكسل وتصوير فيديو 4K

تعمل عدسة المعاينة على محاكاة وظيفة أداة تحديد المدى الميكانيكية وفي نفس الوقت

تعرض المعلومات من عدسة الكاميرا الإلكترونية أعلى عدسة الكاميرا للتحكم اليدوي

في التركيز، ويكمل ذلك شاشة LCD لمس قياس 3.0 انش بوضوح 1.62 مليون نقطة،

والتي تتميز بتصميم قابل للإمالة في اتجاهين لتسهيل العمل من الزوايا المرتفعة والمنخفضة.

© alqiyady الإعلان عن Fujifilm X100V كاميرا ميروليس بوضوح 26 ميجابيكسل وتصوير 4K

حصلت الكاميرا على بعض التحسينات المريحة للقبضة مع عجلة للتحكم بحساسية ISO،

واتصال بلوتوث و Wi-Fi مدمج بالإضافة إلى تصميم مقاوم للطقس التي لا تتوفر

إلا عند شراء وتوصيل حلقة محول AR-X100 (اختيارية) وفلتر الحماية PRF-49.

تشتمل الميزات الأخرى في كاميرا X100V على التصوير بسرعة 11 صورة في الثانية

مع الغالق الميكانيكي، ونظام ضبط تلقائي هجين للصورة يجمع بين 425 نقطة للكشف،

وحساسية أصلية تبدأ من 160 حتى 12800 ISO مع 10 أوضاع محاكاة لصورة الافلام.

* الميزات التقنية لكاميرا فوجي فيلم X100V

– مستشعر APS-C X-Trans BSI CMOS 4 بوضوح 26.1MP

– معالج الصور X 4

– تصوير فيديو DCI / UHD 4K / 30p و 1080 / 120p

– تصوير 4K بعمق الوان 10 بت وترميز 4: 2: 2 عبر HDMI

– عدسة فوجينون 23 ملم بفتحة f / 2

– عدسة معاينة Hybrid 0.52x OVF مع 3.69m OLED EVF

– شاشة LCD بإمالة ثنائية الاتجاه

– عجلة تحكم ISO

– نظام نركيز AF هجين مع 425 نقطة للكشف عن المراحل

– حساسية ISO 160-12800

– اتصال بلوتوث و Wi-Fi

– أوضاع محاكاة الفيلم

* سعر كاميرا Fujifilm X100V

ستتوفر كاميرا فوجي فيلم X100V بلونين الفضي والأسود وستباع

بسعر يبلغ 1,400$ دولار امريكي، اي ما يعادل:

5,140 درهم اماراتي / 5,250 ريال سعودي / 425 دينار كويتي

/ 5,095 ريال قطري / 22,090 جنيه مصري.

أخيرًا وليس آخرًا، أكدت Fujifilm رسميًا أيضًا أنه سيتم الاعلان

عن كاميرا Fujifilm X-T4 في 26 من شهر فبراير هذا العام.

