الريال يودع كأس الملك بهزيمة مُذلة من سوسيداد

صحيفة الخليج الالكترونية

ودع ريال مدريد بطولة كأس ملك إسبانيا لكرة القدم، بعدما تلقى خسارة قاسية 3 – 4 أمام ضيفه ريال سوسيداد أمس الخميس في دور الثمانية للمسابقة، ليتأهل الفريق الباسكي للمربع الذهبي للبطولة.

وبادر سوسيداد بالتسجيل عبر لاعبه النرويجي مارتن أوديجارد، المعار إليه من الريال في الدقيقة 22، قبل أن يضيف زميله ألكسندر الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 54 و56.

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وقلص مارسيللو الفارق بتسجيله هدفا للريال في الدقيقة 59، لكن ميكيل ميرينو أضاف الهدف الرابع لسوسيداد في الدقيقة 68.

حاول الريال العودة للقاء في الدقائق الأخيرة، حيث أضاف رودريغو سيلفا وناتشو الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 82 والثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.

وتعززت رغبة الريال في التعادل خلال الدقائق المتبقية من عمر الوقت الضائع، بعدما اضطر سوسيداد للعب بعشرة لاعبين عقب طرد لاعبه أندوني غوروسابيل في الدقيقة الرابعة من الوقت الضائع لحصوله على الإنذار الثاني، لتشهد الفترة الأخيرة إثارة بالغة في ظل رغبة الفريق الملكي في التعادل ولكن دون جدوى.