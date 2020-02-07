بلايلي يقود الأهلي لقلب الطاولة على الاتفاق

صحيفة الخليج الالكترونية

حقق الأهلي فوزاً مهماً وغالياً على ضيفه الاتفاق بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت مساء أمس الخميس على ملعب استاد الملك عبدالعزيز “الشرائع” في مكة المكرمة.

سجل للأهلي حسين مقهوي (79)، ويوسف بلايلي من ضربتي جزاء (85)، (4+90)، فيما سجل للاتفاق كلاً من إليريك دي سوزا (36)، وفيليب كيس من ضربة جزاء (68).

بهذه النتيجة ارتفع الأهلي برصيده إلى 33 نقطة في المركز الثالث، فيما تجمد رصيد الاتفاق عند 20 نقطة ليبقى في المركز الـ 11.