افتتاح معرض الدار البيضاء الدولى للنشر والكتاب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - افتتحت الأميرة حسناء، كريمة عاهل المغرب، الخميس، الدورة الـ26 للمعرض الدولى للنشر والكتاب بالدار البيضاء، والذى يتم تنظيمه تحت رعاية العاهل المغربى الملك محمد السادس، ويستمر حتى 16 فبراير الجارى.

وزارت الأميرة حسناء أروقة قطاع الثقافة، ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، والمعهد الملكى للثقافة الأمازيغية، يرافقها الحسن عبيابة وزير الثقافة والشباب والرياضة الناطق الرسمى باسم الحكومة، ومندوبة المعرض لطيفة مفتقر، إضافة إلى زيارة جناح الجمهورية الإسلامية الموريتانية، بصفتها ضيف شرف الدورة، وعدد من أجنحة المعرض الأخرى.

وتشهد هذه الاحتفالية التي تنظمها وزارة الثقافة والشباب والرياضة، بتعاون مع الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات ومكتب معارض الدار البيضاء، مشاركة 703 عارضين منهم: 267 عارضا مباشرا، و436 عارضا غير مباشر، من المغرب والعالم العربي وإفريقيا وأوروبا وأمريكا وآسيا، سيقدمون عرضا وثائقيا متنوعا يغطي مجمل حقول المعرفة، فيما يتجاوز عدد العناوين المعروضة 100 ألف عنوان.

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